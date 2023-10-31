

تصدر نجمتا الپوپ الآيسلندية بيورك والإسبانية روزاليا في 9 نوفمبر المقبل أغنية بعنوان «أورل» هي نتاج تعاونهما لأجل قضية بيئية، إذ تهدف إلى تمويل «النفقات القانونية» لدعوى قد يتحول الحكم فيها اجتهادا يسهم في تنظيم تربية الأحياء المائية في آيسلندا. وأسفت بيورك عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لكون «رجال أعمال آيسلنديين ونرويجيين» بدأوا «بشراء مزارع تربية الأحياء المائية في غالبية مضائقنا منذ نحو عشر سنوات» في غياب «أي تشريعات تقريبا».



ورأت الفنانة التي لقي ألبومها «هوموجينيك» (1997) استحسانا واسعا، أن هذا الأمر يلحق أضرارا كبيرة بالكائنات البحرية وبـ «أسماك المزارع» التي «تعاني ظروفا صحية مروعة». وشددت بيورك على أن «الفرصة لاتزال قائمة لإنقاذ آخر أسماك السلمون البرية» في الدول الاسكندنافية. وأملت النجمة إجبار «رجال الأعمال هؤلاء على سحب مزارعهم»، و«المساهمة في استحداث تشريعات صارمة لحماية الطبيعة في آيسلندا وتنفيذها».



وأعربت بيورك عن أملها في تحويل قضية «سكان مضيق سايديسفيوردر البحري» الذين «احتجوا على بدء تربية الأحياء المائية في منطقتهم» شرق آيسلندا، إلى اجتهاد يطبق على مثل هذه الحالة. وأضافت «نود تخصيص ريع الأغنية للمساعدة في تغطية النفقات القانونية (لهذه القضية)، ونأمل أن يكون القرار بشأنها بمنزلة مثال لغيرها».