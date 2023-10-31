عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن جودة فريقه والقادسية أعلى من معايير الدوري الكويتي بعد المستوى اللافت الذي قدمه الفريقان في مباراتهما التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من امس في ختام الجولة السادسة من دوري «زين» الممتاز.



وقال إن «الأصفر» بدأ المباراة بشكل أفضل واستطاع أن يسجل هدف السبق بعد فرصة كبيرة لنا، وبعد ذلك سيطرنا على المباراة وقمنا بزيادة الإيقاع والسرعة وسرعان ما أدركنا التعادل وخلقنا فرصا سانحة للتسجيل.



وأشار بونياك إلى أن حارس القادسية خالد الرشيدي كانت له تصديات رائعة لمحاولاتنا خلال فترة ضغطنا على فريقه.



وأضاف: «في الشوط الثاني، تحرر لاعبو الكويت من الضغوط وقدموا كرة قدم هجومية ومتنوعة وهذه هي سمة الفرق التنافسية والجادة، وانتهت المباراة بالتعادل رغم بعض المحاولات من الجانبين».



وانتقد بونياك حكم اللقاء السلوفيني سلافكو فينتشيتش بسبب بعض القرارات التي كانت غامضة، مشيرا الى أن أكثر ما يثير الغضب هو عدم ذهابه الى تقنية الفيديو «VAR» لمشاهدة الحالات وعدم اعتماده على حكم تقنية الفيديو المساعد وهذا الأمر أثار غضبنا.



من جانبه، قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صالح الشيخ إن الأصفر بحث عن الفوز لكنه على كل حال تمكن من حصد نقطة، مشيرا إلى أن الأصفر لعب مباراة جيدة والمنافسة على اللقب مازالت بيد الفريق، وكما يقال «تو الناس» فهناك 3 مباريات متبقية في القسم الأول نطمح من خلالها لتحقيق الفوز.



وأضاف الشيخ أن على اللاعب التركيز داخل الملعب لكن أي توقف في المباراة بلا شك سيؤثر على تركيزه سواء كان داخل الملعب أو خارجه، خصوصا أنه يكسر رتم الأداء في كثير من المباريات.