حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الاثنين انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لهذا العام ليعزز الرقم القياسي بالفوز فيها حيث حصل عليها للمرة الثامنة في مسيرته الحافلة.



جاء ذلك في الاحتفالية ال67 للجائزة التي نظمتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في العاصمة باريس حيث تم الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2023 والفائزين بجوائز أخرى ايضا.



وتنافس على الكرة الذهبية 30 لاعبا تصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب حاليا لفريق انتر ميامي الامريكي، وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، فيما احتل المصري محمد صلاح المركز ال11 في ترتيب أفضل اللاعبين لعام 2023.



وساهم ميسي قائد إنتر ميامي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022.



وفي الجوائز الأخرى فاز نجم ريال مدريد)جود بيلينغهام بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لسنة 2023، في حين نال زميله في الفريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة سقراط التي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.



كما حصد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين واستون فيلا الانجليزي جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم.



وحصدت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم.

وأعلنت (فرانس فوتبول) عن تقديم جائزة أفضل فريق في العام لمانشستر سيتي وذلك للمرة الثانية على التوالي ضمن فعاليات حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وتتويج فريق برشلونة للسيدات بتلك الجائزة ايضا بعد هيمنته على غالبية ألقاب الموسم لدى السيدات.



وايضا توج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي بجائزة (غيرد مولر) لأفضل مهاجم في العالم وهذه الجائزة استحدثتها (فرانس فوتبول) الموسم الماضي وهي تحمل اسم أسطورة ألمانيا ونادي (بايرن ميونيخ) الراحل غيرد مولر.



وهذه السنة تم التصويت من قبل صحافي واحد لكل دولة ضمن أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا.

وجائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تمنح لافضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية منذ عام 1956 اذ كانت المجلة هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة ثم مع مرور الوقت اصبح الاختيار من قبل الصحافيين المختصين بكرة القدم.



وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الاوروبيين حتى عام 1995 عندما تم تعديل القانون واصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية اوروبية من اي جنسية كانوا، ثم اعتمد في عام 2007 منحها لجميع اللاعبين في العالم.