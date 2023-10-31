البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا

استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين..وهذا المشهد أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل

عدم استخدام الاستجواب كأداة ضغط وعدم إشغال المواطنين والشارع بأمور جانبية وهامشية

ضرورة أن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات

سموه للمواطنين: ليكن لكم رأي واضح في كل ما يثيره النواب منعاً من قيام بعضهم بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم شعبية وهي على العكس من ذلك تماماً

نستغرب حكم الاتحادية العراقية بشأن خور عبدالله وهو مخالف للاتفاقيات والمواثيق

نؤكد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية

الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام مستمرة بدورها الريادي في مساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات

رئيس مجلس الأمة: ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية من الاحتلال الأسرائيلي يجب إدانته والتصدي له

سمو رئيس الوزراء: الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة

دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تنفق مع تقاليدنا وقيمنا ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.

وخاطب سمو ولي العهد في النطق السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بتأكيد سموه أن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين وأن هذا المشهد أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية التنفيذية.

وشدد سموه على ضرورة أن يكون دور الانعقاد "الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقون".

ودعا سموه الشعب الكويتي إلى تفعيل دوره المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه.

وقال سمو ولي العهد مخاطبا الشعب الكويتي: "نؤكد عليكم ما سبق أن قلنا في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبة نوابكم فهده أمانة الوطن في أعناقكم".

وأضاف سموه أن الأمر "يتطلب منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها اعضاء مجلس الأمة وذلك منعا من قيام بعض اعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بان بعض مطالبهم انما هي مطالب شعبية وهي على العكس من ذلك تماما".

وذكر أن تلك المطالب "لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم فهي وان كانت في ظاهرها مطالب نيابية الا ان باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة".

وشدد سموه على ان هذا الامر يتطلب من ابناء الشعب الكويتي ضرورة تفعيل دوره المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب قائلا سموه "فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه".

وذكر سموه أن الممارسات النيابية عانت وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت الى استياء شديد من المواطنين لانها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وامال المواطنين.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الاسئلة البرلمانية التي تحتاج الاجابة عنها إلى فصل تشريعي كامل وكذلك البعد عن تقديم تشريعات واقتراحات ومطالب بحجة ان المواطنين يريدونها وهم براء منها.

ودعا سموه إلى عدم استخدام الاستجواب كأداة ضغط وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والشارع بأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا بعدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لمطالب المواطنين لانها لا تحقق العدالة لابناء الوطن .

وأكد ممثل سمو أمير البلاد احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية (خور عبدالله) بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.

وشدد سموه على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد سموه، موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية "مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وشدد سمو ممثل سمو أمير البلاد في النطق السامي الذي ألقاه صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السشابع عشر لمجلس الأمة على تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

وقال سموه إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد ممثل سمو أمير البلاد استمرار دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام في القيام بدور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات.

وأعرب سموه عن الفخر "بنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة كافة التحديات ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الأزمات الإنسيانية وصولا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".

من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية من الاحتلال الاسرائيلي يجب إدانته والتصدي له.

وقال السعدون في كلمته في افتتاح دور الانعقاد، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من الكيان الصهيوني الغاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير اهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج اراضيهم وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف السعدون أن ذلك "هو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة لوقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني".

وعن دور الانعقاد الجديد أفاد "ندرك بأننا نواجه دور انعقاد حافلا بأعباء جسام نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقا من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد مما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق وتوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط".

سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح،أكد من جانبه أن الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة وإعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي.

وقال إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم في إطار دولة القانون والمؤسسات والتمسك بأحكام الدستور.

وأضاف أن اهتمامات الحكومة كثيرة وأدرج بعضها في برنامج عملها حيث تتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وتحقق الاستقرار لهم وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي للدولة لافتا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين وبيئة الأعمال التجارية ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية كويت جديدة 2035.

وذكر أن الكويت تؤكد مجددا أن ملكيات الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل (الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر.

وعما يسمى حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن خور عبدالله أكد سموه مجددا على كلمة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية وتشويه تاريخ وسيادة الكويت بصدور ذلك الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في خور عبدالله المبرمة بين الجانبين عام 2012.

ولفت سموه إلى ما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 إضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.