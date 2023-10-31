أعرب اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي عن سعادته بالفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ميسي في كلمة بعد تسلمه الجائزة: شكرًا لكم قبل كل شيء، أود أن أشكر كل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة والتي اريد تقاسمها مع زملائي في المنتخب.. هذه الجائزة لكل المجموعة والطاقم الفني وللشعب الأرجنتيني لما حققناه، لا أريد أن أنسى كيليان وهالاند الذين قدموا عاما لا يصدق، خصوصًا هالاند الذي قدم عاما استثنائيا ولا اشك في أنه سيفوز مستقبلاً".

وأوضح ميسي: "كما قُلت كثيرًا لم أتصور قط أن أحظى بهذه المسيرة، كان حلمي الوحيد أن أحقق كأس العالم وحمدًا لله حققت ذلك الحلم، أنا محظوظ بكل ذلك وأعتقد ان هذا صعب جدًا، ان تكون في افضل ناد بالتاريخ والفوز بالكثير من الألقاب، أعتقد أنى تلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم أستسلم أبدًا وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بكأس كوبا أميركا وكأس العالم، أنا فخور جدًا بتحقيق كل ذلك".

وأضاف: "لقد نافست لاعبين رائعين هما كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند وأتمنى أن أراهما يتوجان بلقب أفضل لاعب في العالم في المستقبل".

وفي تصريح قال ميسي: لا أعلم إذا كان هذا العام هو الأفضل في مسيرتي الرياضية، لكنه عام مختلف ومميز. لقد قضيت سنوات مذهلة، كما قلت من قبل. لقد كنت في أفضل فريق في العالم لسنوات عديدة، ولعبت أيضًا في أفضل فريق في التاريخ، وفزت بدوري أبطال أوروبا، والكؤوس، وكأس العالم للأندية… وبعد ذلك كان هناك الفوز بكأس العالم، لأنني كنت سأفعل ذلك. لقد حققت بالفعل كل شيء على المستوى الجماعي والفردي، وكان كأس العالم آخر شيء كنت أفتقده. وفي الوقت نفسه كان الأكثر خصوصية. اللاعب، عندما يبدأ مشواره، يحلم بأن يصبح بطلاً للعالم مع فريقه أو على الأقل بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين. عندما كنا صغارًا، أردنا أن نصبح لاعبي كرة قدم محترفين وأبطال العالم. لقد كنت محظوظاً بتحقيق كل شيء على مستوى الأندية وأيضاً على مستوى المنتخب الوطني. أشكر الله على كل ما أعطاني.

وأضاف: سيكون من الرائع مشاركة هذه الجائزة مع شعب الأرجنتين. هذه الجائزة للمنتخب الوطني بأكمله وللشعب على ما حققناه في كأس العالم. لقد شاركت ذلك دائمًا مع أنديتي، وخاصة برشلونة، وسيكون من الجيد أن أفعل ذلك مع الأرجنتينيين أيضًا.

وفي إجابته عن سؤال حول هل هو أفضل لاعب في التاريخ قال: لا أعرف إذا كنت الأفضل على الإطلاق. أنا لست مهتما بذلك. إنها بالفعل هدية أن يتم اختيارك كأفضل؛ إنه خاص جدًا. تُلعب كرة القدم في كل مكان، وكل طفل في كل مكان يريد أن يصبح لاعب كرة قدم. ومجرد أن يتم إخباري بأنني يمكن أن أكون من بين الأفضل هو شرف كبير.

وعن فريق برشلونة قال ميسي: أنا أتابع برشلونة، كما قلت دائمًا وسأواصل القيام بذلك، إنه النادي الذي سأحبه طوال حياتي. أعتقد أن لديهم فريقًا رائعًا، ولديهم لاعبين رائعين، فضلاً عن وجود مزيج رائع وقوي من لاعبي كرة القدم الشباب وذوي الخبرة. في نهاية المطاف، في كرة القدم يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، لأنه في العام يمكن أن تكون هناك خسائر أو لحظات صعبة، لكنني أعتقد أن برشلونة مستعد للقتال من أجل دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: من الواضح أن التواجد في أفضل فريق في العالم يمنحك المزيد من الإمكانيات، وكذلك في أفضل فريق في التاريخ. إن تحقيق الألقاب التي حققناها يعني أنك أكثر عرضة للفوز بالجوائز الفردية. وفي النهاية، الجوائز المهمة هي الجوائز الجماعية التي، في الوقت نفسه، تقربك من الجوائز الفردية. برشلونة هو أفضل فريق في العالم لأنه مميز. ومن الواضح أنه يمكنني العودة إلى برشلونة والعيش هناك. إنه النادي الذي رآني ناضجًا، وأعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء. إنه النادي الذي أحبه.

أما عن فترته مع باريس سان جيرمان فأكد انه "على الرغم من أن الوقت الذي أمضيته في باريس لم يكن كما هو متوقع لأسباب مختلفة، إلا أنني كونت بعض الأصدقاء الرائعين هناك واستمتعت بالمدينة كثيرًا. لقد أصبح أطفالي مغرمين بها بشكل خاص. لم يرغبوا في المغادرة. من الناحية الرياضية، لم يكن الأمر كما تصورته، لكنني أركز على التجارب الجيدة التي كانت وفيرة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر حتى كأس العالم 2026، قال ميسي "لا أفكر في ذلك الأمر. سأستمتع بمسيرتي يوما بيوم. ستكون هناك بطولة كوبا أميركا أولا في الولايات المتحدة عام 2024، أما كأس العالم، فلا أفكر في الأمر حاليا.

يذكر ان ميسي الذي فاز بهذه الجائزة لآخر مرة في 2021، لعب دورا محوريا في قيادة الأرجنتين لنيل أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عاما، في قطر العام الماضي.

ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في2017.