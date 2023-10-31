وضعت أستراليا كأس العالم 2034 على أبواب المملكة العربية السعودية، بعد التراجع عن تقديم عرض لاستضافة البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق فتح أبوابه للدول المهتمة بتنظيم كأس العالم 2034، حيث من المُقرر أن تُقام البطولة في قارة آسيا للمرة الثالثة في التاريخ.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم 9 أكتوبر، تقدمه بملف لاستضافة كأس العالم 2034، على أمل أن تكون ثالث دولة عربية تستضيف المونديال، بعد قطر في 2022، والمغرب مع إسبانيا والبرتغال في 2030.

وكانت أستراليا من بين الدول التي تنوي التقدم بملف لاستضافة مونديال 2034، قبل أن تصدر بيانا، صباح اليوم ، تعلن فيه تراجعها عن الفكرة، ودعم المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيانه: "نتمنى للفيفا وللمستضيف اللاحق لكأس العالم 2034 النجاح الأعظم من أجل صالح اللعبة وصالح كل من يحب رياضتنا".

وشدد الاتحاد الأسترالي على أنه بعد نجاح بلاده مع نيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات وتحقيق أرباح هائلة، فإن التركيز سينصب على استضافة أحداث كروية أخرى مهمة.