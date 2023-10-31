مجلس الأمة يزكي النواب: بدر نشمي العنزي وداود معرفي وفهد المسعود وخالد الطمار ومبارك الطشه ومرزوق الحبيني وحمد المطر لعضوية لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال

مجلس الأمة يزكي النواب: الدكتور مبارك الطشه، محمد هايف ، الدكتور عبدالهادي العجمي، الدكتور محمد الحويلة، خالد الطمار، فهد بن جامع، وماجد المطيري لعضوية لجنة تحسين خدمات المناطق الحديثة والنائية

المجلس يزكي النواب جنان بوشهري وداود معرفي وأسامة الشاهين لعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل

المجلس يزكي النواب بدر نشمي ومحمد الحويلة وجراح الفوزان وعبد الله الأنبعي وفارس العتيبي لعضوية لجنة الموارد البشرية

المجلس يزكي النواب حسن جوهر وفايز الجمهور وحمد المدلج وعبد العزيز الصقعبي وحمد العبيد ومحمد الرقيب وبدر نشمي العنزي لعضوية لجنة الاسكان

المجلس يزكي النواب أحمد لاري وهاني شمس وفهد بن جامع وحسن جوهر وبدر سيار الشمري لعضوية غير محددي الجنسية

مجلس الأمة يرفض طلب تشكيل لجنة تعنى بشؤون المناطق الجنوبية

المجلس يزكي النواب محمد هايف وعادل الدمخي ومبارك الطشه لعضوية لجنة حقوق الإنسان

المجلس يزكي النواب محمد هايف وحمدان العازمي ومبارك الطشه وحمد العبيد وفايز الجمهور وفلاح الهاجري وفهد بن جامع لعضوية لجنة تعزيز القيم

المجلس يزكي النواب سعود العصفور وخالد الطمار وخالد المونس لعضوية لجنة ذوي الإعاقة

المجلس يزكي النواب بدر الملا وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود وحسن جوهر لعضوية لجنة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

المجلس يزكي النواب حمد المدلج وعبدالوهاب العيسى وداود معرفي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الأمة يزكي النواب عبدالله فهاد ود. بدر الملا وفايز الجمهور وحمد المطر وحمدان العازمي لعضوية لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي

مجلس الأمة يزكي النواب أحمد لاري ومبارك الحجرف ومتعب الرثعان وفارس العتيبي ومحمد المهان وداود معرفي وفهد بن جامع لعضوية لجنة المرافق العامة بشكلها النهائي

متعب الرثعان عضوا في لجنة المرافق العامة بدلاً من محمد الحويلة بعد عدم جواز ترشح د. الطشه

مجلس الأمة يزكي النواب حمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد لعضوية لجنة الأولويات

مجلس الأمة يزكي النواب بدر الملا وأسامة الشاهين ومهلهل المضف وحمد العليان وعبدالهادي العجمي لعضوية لجنة حماية الأموال العامة

مجلس الأمة يزكي النواب أسامة الزيد وحمد المطر وبدر الملا وفهد المسعود وسعود العصفور وعادل الدمخي وعبدالوهاب العيسى لعضوية لجنة الميزانيات والحسابات الختامية

محمد الحويلة ينسحب من لجنة المرافق بسبب عدم جواز الجمع في عضوية أكثر من لجنتين دائمتين ويحل مكانه مبارك الطشة

مجلس الأمة يزكي النواب أحمد لاري ومبارك الحجرف ومحمد الحويلة وفارس العتيبي ومحمد المهان وداود معرفي وفهد بن جامع لعضوية لجنة المرافق العامة

مجلس الأمة ينتخب النواب بدر نشمي و حمد المطر وسعد الخنفور وفهد بن جامع وهاني شمس لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل

مجلس الأمة يزكي النواب عبدالله المضف وعبدالهادي العجمي وعبدالكريم الكندري وخالد المونس ومرزوق الحبيني لعضوية لجنة الشؤون الخارجية

مجلس الأمة ينتخب النواب حمد العليان ود.جنان بو شهري وفهد المسعود وفلاح الهاجري ومحمد الحويلة لعضوية لجنة التعليم والثقافة والإرشاد

مجلس الأمة يزكي النواب د.جنان بو شهري وأسامة الشاهين ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالعزيز الصقعبي وجراح الفوزان ومبارك الطشة لعضوية اللجنة التشريعية والقانونية

مجلس الأمة يزكي النواب شعيب المويزري وبدر نشمي وداود معرفي وعبدالله فهاد وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان وحمد المدلج لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

مجلس الأمة يزكي النواب ماجد المطيري ومحمد المهان وخالد الطمار ومحمد الحويلة وبدر نشمي لعضوية لجنة الداخلية والدفاع

مجلس الأمة يزكي النواب خالد المونس وخالد الطمار وحمدان العازمي ومبارك الطشة ومحمد الرقيب لعضوية لجنة العرائض والشكاوى

مجلس الأمة يزكي النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وجراح الفوزان لعضوية لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري

مجلس الأمة يؤبن الراحل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد ويستعرض إسهاماته في العمل الوطني



مجلس الأمة يثبت استجواب د. مبارك الطشه واستجواب داود معرفي لوزيرة الأشغال العامة السابقة د. أماني بو قماز في الجدول والرئيس يعلن سقوط الاستجوابين بعد استقالة الوزيرة

وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع يؤدي اليمين الدستورية

وزير المالية فهد الجارالله يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة



الحكومة تخرج من قاعة عبدالله السالم لعدم المشاركة في انتخابات اللجان البرلمانية ويبقى في القاعة الوزير عيسى الكندري حفاظاً على النصاب الدستوري



مجلس الأمة يزكي النائب د. فلاح الهاجري مراقباً للمجلس بعد تنازل النائب هاني شمس



مجلس الأمة يزكي النائب أسامة الشاهين أميناً للسر



عيسى الكندري : الحكومة لن تشارك في انتخابات أمانة السر والمراقب واللجان حتى تتيح للمجلس حرية اختيار الأعضاء والحكومة ستخرج من القاعة حتى لا تؤثر على الأغلبية ونؤكد على استمرار التعاون مع اللجنة التنسيقية