أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء طرح مسودة وثيقة (تعريف اسم المتصل) عبر موقعها الإلكتروني لاستطلاع وجمع آراء المهتمين قبل اعتمادها رسميا وتستهدف الحد من المكالمات الاحتيالية.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخدمة تمكن الطرف المتصل به من معرفة هوية أسماء الجهات الاعتبارية (الجهات الحكومية والشركات الخاصة والبنوك) في الأجهزة التي تعمل على الشبكات المتنقلة في الكويت.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت بعد إعداد دراسات عديدة حول أهمية هذه الخدمة في الحد من المكالمات الاحتيالية لتوفير الضمان للمستخدمين بأن الاتصالات الواردة إليهم تأتي من مصادر موثوقة.

وأشارت إلى مساعي الهيئة لتحديد القطاعات الحيوية التي تعد أولوية لتطبيق هذه المبادرة بناء على مدى تأثرها بحملات الاحتيال الالكتروني التي تستهدف البلاد.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الهيئة عمر العمر قوله إن هذه المبادرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز أمن وجودة الخدمات في قطاع الاتصالات والحد من عمليات الاحتيال الالكتروني التي تستهدف المستخدمين.

وأضاف العمر أن الهيئة وجهت شركات الاتصالات بالبدء في الاختبارات الضرورية لضمان جاهزية شبكاتها وضبط جودة الخدمة.

وذكر أن المسودة نشرت على موقع الهيئة الرسمي للمشاركة العامة ولجمع آراء ومرئيات المهتمين في شتى القطاعات، وستكون متاحة على الموقع حتى 29 نوفمبر المقبل.