أعلنت الشرطة اليابانية أن المسلح المشتبه به الذي احتجز شخصين على الأقل رهينتين داخل مكتب بريد في اليابان، قد تم توقيفه حسبما قال ناطق باسم الشرطة في محافظة سايتاما.

وكانت الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكتب للبريد احتجز فيه مسلح رهينتين على الاقل بعد حادث إطلاق نار في مستشفى قريب أدى إلى إصابة شخصين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المشتبه به الذي تردد أنه في الثمانين من العمر، داخل المبنى وما يشبه مسدسا مربوطا بحبل علقه حول عنقه.

ولم تكن دوافعه واضحة لكن الشرطة تعتقد أنه متورط أيضا في الحادث الذي وقع في المستشفى، وذكرت تقارير إعلامية أن حريقا في مبنى سكني قد يكون له صلة أيضا بالحادث.