أكد سفيرنا لدى سويسرا وإمارة ليختنشتاين يعقوب السند «رغبة القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الثنائية مع إمارة ليختنشتاين ومد الجسور مع جميع الدول وحرصها على بناء نظام عالمي يعم فيه السلام ويحترم فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

جاء ذلك في تصريح للسفير السند لـ«كونا» بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا محالا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين إلى سمو ولي العهد الأمير الوريث ألويس فون ليختنشتاين في العاصمة فادوتس.

وأضاف السفير السند «لقد نقلت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما موفور الصحة لسمو أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني والأسرة الملكية ولشعب الامارة الصديق دوام التقدم والازدهار».

وأعرب السفير السند عن سعادته بأن يواكب تقديم أوراق اعتماده حلول الذكرى الـ15 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وامارة ليختنشتاين حيث نقل ولي العهد الأمير الوريث خالص التحيات والتمنيات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية.

ونقل السفير السند عن ولي عهد امارة ليختنشتاين تأكيده ان بلاده تشاطر الكويت مواقفها وتعمل ضمن المنظومة الدولية على نزع فتيل الأزمات وحل المشكلات بالوسائل السلمية وانطلاقا من هذا الموقف فقد صوتت بلاده لدعم القرار العربي في الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

واوضح ان إمارة ليختنشتاين تحرص أيضا على وقف إطلاق النار ومنع الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لهذه القضية التي طال أمدها.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، قال ولي العهد إن ثمة قواسم كثيرة تجمع بلاده مع الكويت ولهما التصور نفسه لاستقرار الأمن والسلم الدوليين، معربا عن أمله أن يزداد التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الاستثمارية مع الصندوق الاستثماري في بلاده.

وتقع امارة ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا بمساحة لا تتجاوز 160 كليومترا مربعا وتعداد السكان فيها نحو 40 ألف نسمة.

وتعتمد الامارة الفرنك السويسري عملة رئيسة لها وتلتزم بالحياد السياسي، كما أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.