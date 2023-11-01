عبدالعزيز جاسم



أعلن اتحاد كرة القدم عن موعد مباراتي منتخبنا الوطني الأول اللتين ستقامان الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.



وسيلتقي الأزرق في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى مع المنتخب الهندي في السابعة والنصف مساء 16 الشهر الجاري على ستاد جابر الأحمد الدولي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام منتخب أفغانستان وستقام على ملعب نادي الاتفاق في مدينة الدمام يوم 21 منه في الثامنة مساء، وتضم المجموعة أيضا المنتخب القطري الذي سيلتقي منتخبنا الوطني في مباراتين يومي 21 و26 مارس المقبل.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالإضافة إلى التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا، فيما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع التصفيات للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.