هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية، على نظيره اليرموك 85-61 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الدوري العام، ليرفع الأصفر رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل رصيد «أبناء مشرف» إلى نقطتين جمعهما من خسارتين متتاليتين.



وفي مواجهة ثانية، واصل الصليبخات انطلاقته المتميزة في الدوري، بتحقيق فوزه الثاني تواليا، فبعد تفوقه على اليرموك الأسبوع الماضي، تجاوز «الأحمر» القرين 76-69 في مباراة متكافئة، ليصل الصليبخات إلى النقطة الرابعة، فيما جمع القرين نقطتين من خسارتين.



وتتواصل منافسات دوري الدمج لكرة السلة بإقامة مباراتين مساء اليوم، حيث يلتقي في الأولى العربي مع الكويت حامل اللقب في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد، فيما سيصطدم التضامن بالنصر في الـ 7:15 مساء على الصالة.



وجاءت مواجهة الصليبخات متقاربة في نتيجتها منذ البداية، وتبادل الفريقان الأفضلية على مدار الأشواط الأربعة، تفوق فريق المدرب الوطني فهد برجس في الربع الأول بفارق 4 نقاط (18-14)، لكن القرين عاد في الربع الثاني، وتمكن من الخروج متقدما بفارق أربع نقاط أيضا (36-32)، بفضل حيوية عبداللطيف السعيد، وتصويبات عادل السعيد، وعبدالله المطيري، والأميركيان والكر، وويلي، ولم يركن الصليبخات للهزيمة في الربع الرابع الحاسم، مبادرا بالهجوم عبر الارتداد السريع، ومصحوبا بدفاع قوي تحت السلة، ليخرج فائزا في المباراة، وقد تألق في صفوفه عادل نافع، وبدر العثمان، وفيصل البحر، والمحترف الأميركي كواري.