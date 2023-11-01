بيروت ـ داود رمال



عندما تتقدم الحسابات الشخصية لقيادات حزبية على المصلحة الوطنية العليا، خصوصا في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، فإن من حق المتابعين والمراقبين ان يضعوا ايديهم على قلوبهم لما ينتظر لبنان من مصير يزداد قتامة يوما بعد آخر.



يقر الأغلب الأعم من اللبنانيين أن أول وآخر خطوط الدفاع عن الاستقرار الأمني والسلم الأهلي هو الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، الا أن المؤسسة العسكرية تشكل العمود الفقري لوحدة وسيادة واستقلال لبنان، وهي الضامن الموثوق في الداخل والخارج الذي يتكل عليه في الصعاب، وكل تاريخ لبنان صعاب وتحديات.



يتحدث مرجع سياسي لبناني لـ «الأنباء» قائلا «إن البعض ممن يرون ان كل شيء في لبنان يبدأ بهم وينتهي عندهم، يحاولون عن سابق تصور وتصميم العبث بمصير المؤسسة العسكرية، من خلال ضرب الهرمية القيادية، عبر ادخالها في تنازع بين ما هو جائز وغير جائز استنادا الى قانون الدفاع الوطني، ويتحينون موعد العاشر من شهر يناير المقبل وهو تاريخ احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون على التقاعد، لتصفية حسابات شخصية ورئاسية، كون العماد عون رفض تحويل الجيش الى مؤسسة جهوية تأتمر بالأوامر السياسية خارج إطار قرارات مجلس الوزراء».



ويضيف المرجع «ان الحاقدين على قائد الجيش وعلى أدائه المتوازن والمؤسساتي، دفعوا باتجاه اثارة مسألة الشغور في قيادة الجيش قبل أوانها، والهدف ترسيم خطوط حمراء، يعتقدون انها ستكون مانعة لبقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، متناسين ان ما ينطبق على مؤسسات أخرى لا ينطبق على الجيش الذي له دور محوري في تحصين الوحدة الوطنية وحماية لبنان من الاخطار المحدقة، كما انه لا يمكن في زمن خلو سدة الرئاسة ان يتم الذهاب الى فرض اعراف ووقائع تحمل العهد المقبل اوزار واثقال خارج ارادته، لذلك، فإن هذه الاثارة جوبهت من العقلاء في لبنان بعملية تبريد للرؤوس الحامية على ان يحسم الامر عند اوانه».



ويوضح المرجع «ان جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي قام بها على قيادات سياسية كان من ابرز اهدافها، ان لم نقل هدفها الرئيس، محاولة تفكيك الاجماع اللبناني على التمديد لقائد الجيش، واستطاع اخذ ما يريد من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي باع باسيل موقفا من دون ثمن رئاسي، وهذا فاول كبير لفرنجية ما كان يجب ان يقع فيه».



ويكشف المرجع عن «وجود ضغط خارجي عربي ودولي، ولاسيما اميركي، لعدم المساس بما هو قائم حاليا في قيادة الجيش، وبالتالي وجوب التمديد للعماد جوزاف عون، لذلك يتم البحث في المخارج القانونية المتينة، وابرزها الاستناد الى سابقة تسعينيات القرن الماضي عندما تم التمديد للعماد اميل لحود في قيادة الجيش عبر قانون اقره مجلس النواب، وهذا الأمر يحتاج الى مشروع قانون من مجلس الوزراء او اقتراح قانون يوقعه عدد من النواب ويتم اقراره بأكثرية الحضور، اي النصف زائدا واحدا من حضور الجلسة التشريعية، او الذهاب الى استكمال التعيينات في المجلس العسكري ومن ضمنهم رئيس الاركان، حيث يحاول ان يجري باسيل مقايضة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من خلال طرح اسمي العميدين حسان عودة وباسم الاحمدية ليختار احدهما، بينما يبدو وليد جنبلاط في توجه آخر كليا ويفضل التمديد للعماد عون على اي خيار آخر».



ويشير المرجع الى ان مسألة قيادة الجيش يديرها الثلاثي نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط بهدوء وبعيدا من الانفعالات، وبحسابات دقيقة تتصل باستمرار المؤسسة العسكرية على جهوزيتها وقدرتها على القيام بمهامها، وعدم تعريضها لأي اهتزاز نتيجة خيارات خاطئة قد تمنع عنها مساعدات اساسية عربية ودولية تحتاجها في الفترة الراهنة.