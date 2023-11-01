ستنخفض احتياجات الاقتراض للحكومة الأميركية بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وهو تطور مهم محتمل خلال فترة مضطربة لسوق السندات العالمية.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين إنها تتطلع لاقتراض 776 مليار دولار، وهو أقل من 1.01 تريليون دولار من الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص والتي اقترضتها الوزارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الربع بالذات.



ويبدو أن مستوى الاقتراض أقل إلى حد ما من توقعات وول ستريت، حيث قال الاستراتيجيون في «بنك جيه بي مورغان تشيس» إنهم يتوقعون أن يبلغ الإعلان حوالي 800 مليار دولار.



وعندما أعلنت وزارة الخزانة في يوليو عن احتياجاتها المتزايدة للاقتراض، أثار ذلك حالة من الجنون في سوق السندات التي شهدت ارتفاع العائدات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في الأيام الأولى لما أصبح أزمة مالية عالمية.



وفقدت الأسهم بعض مكاسبها لكنها ظلت إيجابية بقوة بعد الإعلان، وكانت عوائد سندات الخزانة أعلى في الغالب.



وكانت الأسواق تشعر بالقلق إزاء تأثير ارتفاع العائدات، كما أدت حاجة الحكومة إلى الاقتراض، فضلا عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، إلى تفاقم هذه المخاوف.



وأرجع المسؤولون انخفاض احتياجات الاقتراض إلى ارتفاع الإيرادات، وهو ما تم تعويضه إلى حد ما بزيادة النفقات.



وقالت وزارة الخزانة إنها تتوقع اقتراض 816 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو الربع المالي الثاني للحكومة. وظهر هذا الرقم أعلى من تقديرات وول ستريت، حيث قال «بنك جيه بي مورغان» إنه يتوقع اقتراضا في حدود 698 مليار دولار. حدث الرقم القياسي للاقتراض ربع السنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2020، عندما بلغ الاقتراض ما يقرب من 2.8 تريليون دولار خلال الأيام الأولى لجائحة «كوفيد-19».



وقالت الوزارة إنها تتوقع الحفاظ على رصيد نقدي قدره 750 مليار دولار لكلا الربعين.



وستترقب الأسواق إعلان إعادة الأموال من وزارة الخزانة يوم الأربعاء، والذي سيوضح بالتفصيل حجم المزادات ومدة إصدارها وتوقيتها. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، سيختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، حيث تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة.



ويأتي إعلان يوم الاثنين بعد 10 أيام من إعلان الحكومة أن العجز في ميزانية العام المالي 2023 سيبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 320 مليار دولار عن العام السابق.



وأشار ملخص اقتصادي مصاحب إلى أن النمو ظل قويا بينما تراجع التضخم، على الرغم من أنه أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشار البيان إلى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل حاد، لينخفض إلى 0.7% في الربع الرابع و1% فقط لعام 2024 بأكمله.