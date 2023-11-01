قال رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت) عواد الخالدي إن الكويت لديها فائض إنتاج سنوي من الحديد يقدر بحوالي 850 ألف طن.



وأوضح الخالدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء في ختام أعمال قمة (الصلب العربي 16) أن إنتاج شركة (حديد الكويت) يبلغ 1.4 مليون طن سنويا.



وأضاف أن هذا الإنتاج يغطي كل احتياجات السوق الكويتي من حديد التسليح سواء للمشروعات الحكومية أو للقطاع الخاص أو للإسكان، حيث يصل إجمالي احتياجات السوق المحلي إلى 800 ألف طن سنويا ما يعني وجود فائض إنتاج يقدر بحوالي 600 ألف طن.



وتابع الخالدي أنه «إذا أضفنا إجمالي الطاقات غير المستغلة من باقي المصانع الكويتية الأخرى تكون الطاقة غير المستغلة هي 850 ألف طن سنويا».



وأشار في هذا الإطار إلى أن صناعة الحديد في الكويت تغطي نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تهمين عليه صناعة النفط والصناعات المرتبطة به.



وعن رؤية الكويت في دعم الصناعة ذكر الخالدي أن الكويت تحرص على تقديم أفضل المنتجات طبقا للمعايير العالمية والمواصفات الخليجية وتدعم دائما تبادل الخبرات من خلال البحث والتطوير والاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها في تطوير فرص التكامل والبحث العلمي.



وفيما يتعلق بدور الاتحاد في التعاون العربي في إطار التكامل الصناعي أكد الخالدي أن الاتحاد يلعب «دورا كبيرا» في تنمية الصناعة ودعمها وتبادل الخبرات العلمية والاقتصادية.



وبين أن الاتحاد أنشأ لجنتين اقتصادية وفنية منبثقتين عنه تهدفان إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين الدول وإعطاء نبذة عن أهم المشروعات الموجودة بالدول الأعضاء والمؤشرات الاقتصادية للنمو والتضخم ومقارنتها بالمؤشرات العالمية ودعم فرص التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء.



وعن دور الاتحاد في مواجهة المنتجات الأجنبية قال الخالدي إن الاتحاد يلقي الضوء من خلال المناقشات وورش العمل الدورية على الاتفاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وكيفية الاستفادة منها وعلى سبيل المثال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية العربية لإزالة الحواجز الجمركية (صفر جمارك). وأكد أن صناعة الحديد في الوطن العربي تمثل إحدى أهم الركائز الصناعية والاستراتيجية والمحركة لعدد كبير من الصناعات المكملة مثل التشييد والبناء والطرق والجسور وصناعة السيارات.



وأوضح الخالدي أن إجمالي إنتاج صناعة الحديد في الوطن العربي من الصلب الخام يبلغ حوالي 40 مليون طن وكذلك 9 ملايين طن من الصلب المسطح فيما يبلغ إجمالي إنتاج العالم من الصلب حوالي 1.8 مليار طن.



وكانت فعاليات الاتحاد العربي للحديد والصلب الخاصة بقمة (الصلب العربي 16) انطلقت يوم الأول من أمس الأحد بالتعاون مع شركة (حديد عز) المصرية واختتمت أمس الاثنين بعد مناقشة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم وتأثيرها الكبير على صناعة الحديد والصلب عربيا وعالميا.



ويصف مختصون صناعة الحديد والصلب بأنها من «الصناعات الاستراتيجية» حيث تلعب دورا حيويا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية وتدخل في العديد من الصناعات مثل البناء والهندسة المدنية وصناعة السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة.