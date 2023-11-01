بيروت ـ اتحاد درويش



طالب نواب «تكتل الجمهورية القوية» بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لما تمليه المصلحة الوطنية، وضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي هي الأمل والضمانة، ودعوا الى اقرار هذا الموضوع في أقرب وقت.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقده نواب التكتل في مجلس النواب أمس، وتحدث باسم التكتل النائب جورج عدوان الذي قال، ان لبنان يمر بمرحلة من أصعب وأدق المراحل التي عرفها في تاريخه، في ظل فراغ رئاسي منذ عام ولا شيء يشير الى انتخاب رئيس في وقت قريب، اضافة الى المخاطر الوجودية بسبب النزوح السوري والمخاطر المالية والنقدية والاقتصادية. معلنا عن أن التكتل تقدم باقتراح قانون يمدد تسريح رتبة عماد من أجل استمرار الضمانة في قيادة الجيش، كاشفا عن حصول تشاور مع قوى المعارضة من أجل دعم هذا الاقتراح.



كما أوضح عدوان أن هذا الاقتراح مساره غير المسار العادي، وهو سيذهب الى الهيئة العامة ببند وحيد يجري التصويت عليه بأسرع وقت ممكن من أجل حفظ المصلحة الوطنية العليا.



واعتبرا عدوان أن هذا الموضوع لا يمكن له الدخول في الزواريب السياسية وعلينا أخذ مصلحة لبنان والكيان واستمرارية وجودنا، آملا أن تكون هناك جلسة في الأيام بل الساعات المقبلة من أجل التصويت عليه ليطمئن الناس على سلمهم الأهلي.



وقال عدوان: إن حرب غزة وما استتبعها على الحدود الجنوبية من تدهور للأوضاع، ووسط الأجواء الضاغطة على الوطن والكيان والمؤسسات، فإن المؤسسة العسكرية تشكل ضمانة وركيزة السلم الأهلي لبقاء الدولة، وأن مؤسسة الجيش تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تشكل الضمانة المتبقية للبنان، وأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد الاستقرار في لبنان.



وعن مطالبة التكتل بعقد جلسة في حين يعارض الجلسات التشريعية في غياب الرئيس، أوضح عدوان أنه كما سبق وقلت انها جلسة خارجة عن السياق الطبيعي، ونضعها في اطار المصلحة الوطنية والظروف الاستثنائية التي تتعلق بالأمن القومي والموضوع لا يحتمل الإطالة فيه بالوقت.