أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في ادارة البحث والتحري وقسم اللجنة الثلاثية على مناطق (المهبولة - حطين - الفروانية - السالمية - خيطان - سلوى) عن ضبط 130 مخالفا.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: إن من بين المضبوطين 5 اشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة و5 آخرين بحوزتهم 55 زجاجة خمر و3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة باليومية.



وتم ضبط شخصين غير لائقين صحياً وشخص عثر بحوزته على مواد مخدرة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم لجهة الاختصاص .