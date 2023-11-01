وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بإعادة تسمية «مطار أبوظبي الدولي» ليصبح «مطار زايد الدولي».



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان، أنه سيبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد تزامنا مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد «مبنى المسافرين A» الذي يقام في 9 فبراير 2024.



ومطار أبوظبي الدولي هو مطار دولي يقع في عاصمة الإمارات على بعد 30.6 كم شرق المدينة، وهو ثاني أكبر مطار في الدولة، ويمتد على مساحة 742 ألف متر مربع.



وتصل الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين A الجديد في المطار، إلى 45 مليون مسافر سنويا، ويسمح بتنفيذ إجراءات السفر لـ 11 ألف مسافر في الساعة.