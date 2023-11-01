كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم الرسمية المحدد من قبل بلدية الكويت والمحددة بـ 3 شهور.



وأكد رئيس لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية على التزام بفترة التخييم الرسمية، مشددا على أن الفرق الرقابية المختصة لا تتهاون في إزالة أي مخيم يقام قبل فترة التخييم الرسمية المحددة بـ 3 شهور.



من جانبه، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة، أن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة خلال الأسابيع الـ 3 الماضية أسفرت عن إزالة 382 مخيما مخالفا ورفع 50 عربة متنقلة شملت مناطق الصبية وكبد بجانب محطة الإذاعة والجهراء والمطلاع.



في السياق ذاته، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري، أن الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة على مدى الأسابيع الـ 3 الماضية 347 مخيما مخالفا شملت مناطق كبد بجانب نادي الهجن والسابع والشعيبة والوفرة والجليعة والأحمدي.