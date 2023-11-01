عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن نسبة الإنجاز الحالية بمشروع طريق القاهرة الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والنقل البري 84.9% تقريبا وهي قريبة من النسبة المطلوبة حسب البرنامج الزمني.



وقالت المصادر ان المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي تفقد أعمال المشروع واطلع على سير الأعمال وحث على تذليل العقبات وشدد على سرعة الإنجاز.



ولفتت الى ان المشروع يمتد من الدائري الاول بمحافظة العاصمة الى مركز الشيخ عبدالله السالم في محافظة حولي ويتضمن 3 تقاطعات رئيسية على شارع القاهرة وهي: تقاطع شارع القاهرة مع الدائري الثاني، وتقاطعه مع الدائري الثالث، وتقاطعه مع شارع الاستقلال، بالإضافة إلى تقاطعي شارع بيروت وابن خلدون مع «القاهرة»، بالإضافة الى تقاطع الدائري الثاني من شارع الفحيحيل.



ويمثل المشروع نقلة نوعية في مجال الطرق حيث ستكون حركة المرور انسيابية بالاتجاهين من وإلى العاصمة من دون وجود اشارات مرورية على شارع القاهرة وسيتم استيعاب زيادة حركة المرور من خلال زيادة سعة الطرق والتقاطعات وتوفير اتصالات جديدة في المنطقة وتعزيز السلامة المرورية.