عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة الجهات المعنية على طلب التمديد الأول لعقد إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة لمدة 12 شهر من 5 أغسطس 2023 حتى 4 أغسطس 2024 بمبلغ إجمالي 2.4 مليون دينار.



وأوضحت مصادر أن فكرة توريد وتركيب محطات معالجة متنقلة هي إجراءات تتبعها وزارة الأشغال للمدن الحديثة والبعيدة عن الخدمات العامة لاستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها كحل مؤقت لحين الانتهاء من ربط المناطق بصورة دائمة مع الشبكات العامة، وذلك لحل القضية الإسكانية وسرعة توطين السكان في تلك المناطق، تفاديا لوقوع كوارث بيئية تعرض صحة السكان للخطر.