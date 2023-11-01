أسامة أبو السعود



فيما يتبقى من الزمن 10 أيام فقط ويغلق باب التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام للراغبين من الكويت، سجل حتى الآن ما يقارب 30 ألف مواطن ومواطنة ومن المقيمين بصورة غير قانونية رغبتهم لأداء المناسك هذا العام وأغلب المسجلين من النساء.



ووفقا لوزارة الأوقاف فإن باب التسجيل يظل مفتوحا لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ حتى 10 نوفمبر الجاري حيث سيغلق الباب إلكترونيا في تمام الساعة 12ظهرا، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.



يذكر أن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج، وتقوم الحملات التي تتخطى الـ50 حاجا مسجلا لديها بتنظيم الحج هذا العام اما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام.



وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية فإن التسجيل مستمر لهم حتى اغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية لحجهم هذا العام.



هذا وتنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معرض الحج خلال الفترة من 11 - 15 شهر نوفمبر الجاري بأرض المعارض والذي يعد فرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات والرد على جميع استفسارات الراغبين في اداء المناسك هذا العام من قبل ادارة الحج والعمرة.