عبدالكريم العبدالله



رفع ديوان الخدمة المدنية الحظر، عن 629 وظيفة شاغرة لغير الكويتيين في وزارة الصحة.



وذكر «الديوان»، في خطابه الموجه إلى «الصحة»، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الوظائف التي تم رفع الحظر عنها توزعت على 130 وظيفة للأطباء، و438 للهيئة التمريضية، و54 للفنيين، بالإضافة إلى 7 وظائف للصيادلة.



ودعا «الديوان» وزارة الصحة، إلى عدم شغل هذه الوظائف السابقة إلا بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت عنها رواتب لشاغليها المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم الدورية، فضلا عن أنه لا تكون هذه الدرجات ملغاة من قبل وزارة المالية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية المقبلة.