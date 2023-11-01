حنان عبدالمعبود



كشف رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح عن تدريب 1343 طبيب أسنان على الكشف المبكر لسرطان الفم، وتدريب 1439 من أطباء الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تدريب 2551 من الهيئة التمريضية حتى الآن.



وقال الصالح في تصريح صحافي، على هامش الإعلان عن إطلاق دورات متخصصة جديدة لأطباء الرعاية الأولية وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، خلال الفترة من منتصف أكتوبر الماضي حتى منتصف نوفمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الصحة، إن هذه الدورات تهدف إلى تدريب أطباء الرعاية الأولية وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان.



وأكد أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار استمرار نهج الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» في تحقيق هدفها بالتوعية من السرطان والذي يتناول جزء منه إقامة دورات متخصصة لأطباء الأسنان حول التقصي البصري لأورام الفم، مشددا على أن النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج التدريبي. وأشار إلى أن حملة «كان» تقوم بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان، بالإضافة إلى إعداد برنامج متكامل يقدمه أخصائيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريفا حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج الوقاية والاكتشاف المبكر ونسبة الشفاء.



وأضاف الصالح: «أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، حيث تدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئ للإجابة على التساؤلات بصورة علمية سليمة. مشيرا إلى أن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية.