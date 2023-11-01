أسامة أبو السعود



يعتزم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تنظيم الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية الدفعة الـ 16 خلال الفترة من 3/12/2023 حتى 7/3/2024. وجاء في كتاب وجهه مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إلى وكيل وزارة العدل، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يعتزم تنظيم الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية بالجهات الحكومية الدفعة الـ 16 خلال الفترة من 2023/12/3م حتى 2024/3/7م، وذلك في مقر المعهد أثناء الفترة الصباحية.



ودعا الكتاب الى ترشيح من تنطبق عليهم شروط وموافاة المعهد بأسماء المشاركين وبياناتهم في موعد أقصاه 23/11/2023، لاتخاذ اللازم.