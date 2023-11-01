نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي فعالية «النجاح - رحلة 2» في مقرها بمنطقة الروضة بالتعاون مع جمعية جود الخيرية، وتعتبر هذه الفعالية جزءا من جهود الجمعية لتعزيز حب القراءة باللغة العربية بين الأطفال في المرحلة الابتدائية وتطوير مهارات النجاح الدراسي لدى الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات، كما تسهم في تعزيز مهارات الأهل في مساعدة أبنائهم خلال مسار تعليمهم، وتأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الهوية الإسلامية والعربية، وتوجيه الشباب نحو العلم والأخلاق والمهارات الحياتية، وتم إطلاق الفعالية يوم 30 أكتوبر واستمرت حتى 1 نوفمبر.



وقامت الجمعية أيضا بالشراكة مع جمعية جود الخيرية لدعم اللغة العربية وتعليمها لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال فريق متخصص ذي كفاءة وخبرة عالية في مجال تعليم اللغة العربية، مشيرة إلى أن الفاعلية تضمنت ورشا متنوعة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم تقديم هذه الورش بطريقة مشوقة وممتعة من قبل متخصصين في هذا المجال.



وكانت لدى الطلاب فرصة للمشاركة في 6 ورش مختلفة تساعدهم على غرس حب اللغة العربية والقيم التربوية والتعرف على معالم المسجد الأقصى المبارك، فك الله أسره، أما طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية فتم تنظيم ورش خاصة لهم، مثل «صناعة النجاح»، و«الدراسة الذكية».