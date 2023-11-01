انطلاقا من مسؤوليته في تعزيز عناصر الاستدامة الرقمية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبر مبادرة «أكاديمية القائد الرقمي» 4 ورش عمل مكثفة حول أهم المسارات الرئيسية لعملية التحول الرقمي، بمشاركة 75 من قيادات ومسؤولي القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات التكنولوجيا، والاستشارات والأبحاث، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» وشركائهم «PWC» و«جارتنر» و«بلوفوايان».



وتم عقد الورش بشكل أسبوعيا، خلال الفترة من 26 سبتمبر الى 17 أكتوبر لتمكين قيادات القطاع الحكومي من أحدث تقنيات وتطبيقات التحول الرقمي الذكي، والاطلاع على تجارب تطبيقه عالميا، وذلك بهدف تسريع مسيرة التحول الرقمي للقطاع الحكومي الكويتي وضمان نجاحه، وضمت الورش الأربع المسارات الرئيسية لأكاديمية القائد الرقمي وهي التحول الرقمي، وإدارة التغيير، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات.



وجاءت ورشة العمل الأولى حول مسار «مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي» لشرح كل ما يتعلق بمفهوم وأهمية التحول الرقمي الذكي في القطاع الحكومي، وما يمكن أن يسهم به في تسريع وتيرة التطور النوعي في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق شرح الفرق بين مفهوم التحول الرقمي وتحسين الكفاءة الرقمية.



بينما ناقشت الورشة الثانية مسار «إدارة التغيير المؤسسي»، والذي يهدف إلى تمكين القادة والمسؤولين بالقطاع الحكومي من تبني المفاهيم الاساسية لبرامج التغيير، والتعرف على عناصره الناجحة، والجهات الفاعلة، وكيفية بناء برامج التغيير الخاصة بكل قطاع.



فيما تطرقت الورشة الثالثة إلى مسار «أساسيات الأمن السيبراني»، واستهدفت شرحا لأساسيات فروع أمن المعلومات بتخصصاتها المختلفة، والمعايير القياسية الدولية المتعارف عليها، بالإضافة الى آليات تقييم المخاطر وإدارتها، والتحوط من الاختراقات الالكترونية وكيفية التعامل معها، بالإضافة الى أساليب إدارة غرف عمليات الأمن الالكتروني وتطويرها.



أما ورشة العمل الرابعة فتم تخصيصها لمسار «الذكاء الاصطناعي»، والتي استهدفت نشر وتعزيز الوعي والفهم حول هذا المجال المتنامي سريع التطور، وذلك من خلال شرح واف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في تحسين خدمات ومشروعات الحكومة الحالية، بالإضافة الى دوره في وضع استراتيجيات إدارة البيانات الحكومية وتحليلها.



وثمن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأشاد بفكرة «أكاديمية القائد الرقمي».



وأكد الشعلة أن التعاون مع «مايكروسوفت» يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى دعم وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع الحكومي عن طريق الاستعانة بأفضل الكيانات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، ذلك من أجل المساهمة في توفير كافة عوامل النجاح لعملية التحول الرقمي الذكي والمعاصر للقطاع الحكومي، والوصول الى مجتمع ينبض بكل مظاهر التطور، والمعرفة، والتكنولوجيا الحديثة، لخدمة المواطن وكل من هم على أرض الكويت الغالية حتى نحقق رؤية كويت جديدة 2035.



بدوره، أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني، دعم الجهاز المستمر لجهود الدولة في مسيرتها نحو التحول الرقمي بكل قوة، كونه بيت الخبرة والمرجعية الأولى في مجال تكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومي، لافتا إلى أن الكويت حققت نجاحات ملموسة في مجال الرقمنة الشاملة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة وإحدى أهم ركائز رؤية كويت جديدة 2035.



وأوضح الحسيني أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أطلق العديد من المبادرات وعقد الكثير من الندوات وورش العمل، بالتعاون مع أكبر شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، لخلق وتدريب كوادر قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية المتلاحقة الحالية والمستقبلية.