دعما منها للجهود التطوعية الجادة التي تحقق الأثر المجتمعي، وضمن جهودها الاستراتيجية لتحقيق بيئة مستدامة، جددت «زين» تعاونها مع فريق الغوص الكويتي عبر إهدائه قاربا جديدا مجهزا بكامل المعدات والأدوات لتنفيذ العمليات والمهام البحرية، حيث تم تسليم القارب الجديد في نادي اليخوت بالسالمية بحضور الرئيس التنفيذي في «زين» الكويت إيمان الروضان، ورئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل.



ويعتبر هذا القارب هو الرابع الذي تهديه «زين» لفريق الغوص الكويتي على مدار شراكتهما الممتدة لأكثر من 25 عاما منذ عام 1997، حيث ساهمت هذه القوارب بدعم الجهود التطوعية الكبيرة التي يبذلها الفريق في حماية البيئة البحرية الكويتية، وتم عبرها إنجاز المئات من العمليات والمهام المختلفة، ورفع آلاف الأطنان من المخلفات الضارة، وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.



وسيتم استخدام قارب «زين» في عدد كبير من العمليات البحرية التي يتبناها الفريق على مدار العام، مثل تثبيت وصيانة المرابط البحرية حول المناطق التي تحتوي على الشعاب المرجانية، حيث تعتبر المرابط البحرية وسيلة صديقة للبيئة تسهل عملية رسو القوارب واليخوت بطريقة آمنة، وتحافظ على الحياة الفطرية المائية، كما تمنع تدمير قيعان وشعاب مواقع الرسو عبر تثبيت أوتاد في الأماكن المحيطة بالشعاب المرجانية حول الجزر والسواحل الكويتية.



كما سيتم استخدام القارب في رفع شباك الصيد والمخلفات والأنقاض والقطع البحرية من على الشعاب المرجانية، مما يسهم في إنقاذ وحماية الأسماك والكائنات البحرية، وحماية القيعان والممرات الملاحية والسواحل من التلوث، هذا بالإضافة إلى رصد حالة الشعاب المرجانية من خلال الزيارات الدورية لمواقع الشعاب المرجانية لدراسة حالتها بشكل علمي ورفع التقارير المستخلصة من هذه المراقبة للجهات المعنية.



ويسهم قارب «زين» أيضا في برنامج حماية البيئة الساحلية وإعادة تأهيلها، والذي يغطي البيئة الساحلية الكويتية من الشمال إلى الجنوب، ويرفع كل ما يضرها ويلوثها، مع العمل على التوعية بأهمية المحافظة على شواطئ الكويت والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة.



كما يعمل فريق الغوص الكويتي على استخدام قارب زين لتوثيق البيئة البحرية الكويتية عبر مجموعة من الأعمال الوثائقية التي تنقل واقع البيئة البحرية بما تضمه من شعاب مرجانية وأحياء مائية، وتسليط الضوء عليها بهدف إبراز ما تحتويه البيئة البحرية من جماليات وشعاب مرجانية وكائنات مختلفة، ولتزويد هذه الوثائق والصور والأفلام للعاملين في مجال البيئة والدارسين والمهتمين.



وتنظر «زين» إلى القضية البيئية بعين الأهمية لما لها من أثر كبير على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة الشركة الاجتماعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الإدراك بأهمية دور كل فرد في حماية البيئة، وتقليل الاستهلاك، وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة البرية والبحرية.