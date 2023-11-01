يسر الجامعة الأمريكية الدولية الإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقب، والذي سيحدث ثورة في عالم التكنولوجيا يوم 15 نوفمبر.



وسيتم عقد المؤتمر المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين لمدة يوم واحد، ويتم تقديمه من قبل قادة في صناعات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.



وتعتبر الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات منظمة رائدة في مجال التحول الرقمي في الكويت تأسست لتنظيم وتعزيز تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، وتلعب دورا حاسما في تشكيل المشهد الرقمي في الكويت، وهذا يتضمن توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقابلية الوصول إليها بأسعار معقولة للجميع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، والأهم من ذلك، حماية البنية الرقمية للبلاد من خلال إجراءات أمان قوية في مجال أمن المعلومات.



وسيكون مؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي منبرا فريدا للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار بين المحترفين والخبراء من الدرجة الأولى، ويقام هذا الحدث الحصري في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت، وسيستضيف نخبة من المدراء التنفيذيين وصناع القرار وممثلي الحكومة وصانعي السياسة.



ويتضمن المؤتمر الرائد خطابات رئيسية آسرة وحلقات نقاش مثيرة للتفكير، وفرصا للتواصل، وورش عمل بقيادة خبراء صناعة من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجامعة الأمريكية الدولية أهمية هذا الحدث في تعزيز التفوق التكنولوجي وتتوافق بسلاسة مع رؤية الجامعة الأمريكية الدولية لعام 2035 لدعم مستقبل البلاد الرقمي. ويعد المؤتمر بمنزلة إنجاز كبير في رحلة الكويت نحو التفوق التكنولوجي وتفخر الجامعة الأمريكية الدولية بالمساهمة في هذا الدور البارز لتقديم المعرفة والخبرة والإلهام من خلال هذا الحدث المهم وبالانضمام إلى جهود الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم رسالة مهمة، وهي أن الكويت ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل هي قائدة بمجال الابتكار والأمان في ميادين الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.