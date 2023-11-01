عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية تركيب أجهزة البصمة في المدارس استعدادا لتطبيقها على الادارات المدرسية.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الوزارة تقوم حاليا بإجراء البصمة التعريفية لمعلمي المدارس وإدخال بياناتهم في الأجهزة المخصصة للبصمة، مشيرة الى ان الفرق المعنية تواصل عملها في المدارس لإنجاز هذا المشروع.



وأوضحت المصادر ان الشركة المختصة تقوم حاليا بتركيب الأجهزة التزاما بالعقد المبرم مع وزارة التربية منوهة إلى أن الأجهزة تحتاج الى صيانة سنوية حسب شروط العقد لذلك تكثف الشركة جهودها للانتهاء من عملية التركيب.



وبينت ان تطبيق البصمة بشكل رسمي على الادارات المدرسية يحتاج الى قرار حتى يتم التنفيذ، لافتة الى أن هناك الكثير من المدارس لازالت تنتظر دورها في تركيب الأجهزة.



من جانب آخر، اجتمع الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء برئاسة الوكيل المساعد فاطمة حياة بمكتبه بديوان عام الوزارة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع خطة استراتيجية بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في المدارس التابعة لوزارة التربية، والإجراءات الواجب اتباعها في المدارس من خلال نشر الوعي بين الطلاب بأهمية الترشيد عبر البرامج الإذاعية المدرسية اليومية، ووضع الإرشادات التوعوية في مرافق المدارس.