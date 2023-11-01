أقـلــعــت طائرتــــان تابعتان للقوة الجوية الكويتية ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي متجهتين إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنهما 50 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية و4 سيارات إسعاف تمهيدا لإيصالها للأشقاء في غزة. وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.