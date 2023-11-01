أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود على الدور الفعال والمهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في رسم مستقبل الكويت وأبنائها، وأعرب عن تفاؤله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، متمنيا أن يشهد تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الكويت وأهلها وأن يحقق مجلس الأمة طموحات وتطلعات الشعب الكويتي، فالكويت تستحق الأفضل بتضافر الجهود وتسخيرها والتعاون بين السلطتين لإنجاز القوانين.



وتمنى الشيخ فيصل الحمود أن يسعى الجميع من أجل العمل البناء الهادف وتحقيق التنمية والإنجاز، مبينا أن الكويت دولة المؤسسات والدستور والحريات والتي تتباهى بشعبها أمام جميع دول العالم في مجال الديموقراطية والمؤسسات البرلمانية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يكلؤهما برعايته.