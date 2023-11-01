برعاية وحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم العبدالله، شارك الصندوق في فعالية «يوم الأمم المتحدة» الذي نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة بالكويت مساء يوم الاثنين.



وتأتي الاحتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على الشراكة الوثيقة بين الكويت وهيئات الأمم المتحدة في مجالي التنمية والسلام، وتعزيزا للتعاون المستدام بين الأمم المتحدة وحكومة الكويت في تحقيق الأهداف الإنمائية والجهود الرامية لتعزيز السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأمم المتحدة ان إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم الجهود والمشاريع الإنمائية والإنسانية للمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة حول العالم بلغ نحو 34 منحة بقيمة تصل إلى 108 ملايين دولار.



وأكد البحر أن جهود الصندوق الكويتي بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة تأتي ضمن إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي في تعزيز قدرة البلدان على التنمية، مما نتج عنه بالغ الأثر العميق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي في الدول النامية، علاوة على دعم اللاجئين ومنحهم فرصة الحصول على حياة كريمة.