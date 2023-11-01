

أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته الجديدة «ضاعف مكافآتك مع البنك الأهلي الكويتي» من أي متجر أو علامة تجارية مخصصة لحاملي بطاقات «البنك الأهلي الكويتي فيزا سيغنتشر طيران الإمارات»، و«البنك الأهلي الكويتي فيزا إنفينيت طيران الإمارات» و«أدفانتج فيزا سيغنتشر»، و«أدفانتج وورلد ماستركارد» الائتمانية، ابتداء من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ضمن حرصه الدائم على تلبية احتياجات عملائه وزيادة ثقتهم بالخدمات والحلول والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها لهم.



وكميزة إضافية لإظهار تقديره الكبير للعملاء، حدد البنك مبلغ 500 دينار فقط كحد أدنى مطلوب للحصول على ضعف المكافآت خلال شهري الحملة سواء كانت أميال سكاي واردز أو نقاط Tokens وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء دفع ثمن مشترياتهم باستخدام بطاقاتهم محليا أو دوليا في أي مكان سواء عن طريق الدفع المباشر (POS) أو عبر الإنترنت.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا إطلاق هذه الحملة الجديدة لعملائنا مع قرب نهاية العام، في الوقت الذي يخططون به لقضاء إجازاتهم، بحيث نهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من رحلاتهم سواء كان ذلك لاستكشاف وجهات جديدة أو زيارة أحبائهم أو مجرد الاستمتاع بعطلة يستحقونها عن جدارة. وأوضحت أن من مزايا الحملة أنه يمكن للعملاء التسوق بحرية من دون تحديد أي مكان للإنفاق مما يمنحهم الفرصة للمشاركة بالحملة من مجموعة غير محدودة من المتاجر، لافتة إلى أنا هذا التنوع يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو مواكبة نمط الحياة الخاص بالعملاء. ومن خلال مضاعفة مكافآتهم أثناء الإنفاق باستخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي، يمكن للعملاء تعزيز تجربتهم خلال السفر وجمع ما يكفيهم عند التخطيط لمغامراتهم المستقبلية.



وتابعت: نلتزم في البنك الأهلي الكويتي بتعزيز التجربة المصرفية الشاملة التي نقدمها لعملائنا ومنحهم قيمة مضافة على الدوام، وستتيح هذه الحملة لهم نيل أعلى قدر من المزايا الحصرية عند إجراء معاملاتهم المصرفية واكتساب مكافآت مضاعفة والاستمتاع بعطلة نهاية عام مثالية.



ويسعى البنك باستمرار إلى تقديم عروض مبتكرة وحصرية لعملائه وتعد حملة نهاية العام دليلا آخر على تفانيه في تقديم مزايا استثنائية لهم، ويهدف من خلال مضاعفة مكافآت عملائه إلى شكرهم على الثقة الكبيرة التي منحوها له طيلة العام 2023، إلى جانب الاستمرار بتقديم تجربة مصرفية مميزة لهم.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة موقع البنك وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.