أقالت الحكومة التونسية مديرين بأجهزة المخابرات، بعد فرار خمسة سجناء متهمين باغتيال اثنين من السياسيين البارزين وقتل رجال شرطة قبل سنوات، من سجن المرناقية قرب العاصمة.



وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية قرر إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.



وذكر المتحدث باسم هيئة السجون رمزي الكوكي أن وزيرة العدل أقالت أيضا مدير سجن المرناقية الذي قر منه السجناء، وهو أكبر السجون وأكثرها تحصينا في تونس.



وقالت الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، إنه على المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهؤلاء «العناصر الخطيرة» للوقاية من «أعمال إرهابية».



وذكرت مصادر أمنية أن هؤلاء «إرهابيون خطيرون للغاية». ومن بين الخمسة الفارين أحمد المالكي الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين البارزين: شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.



والمالكي المعروف باسم «الصومالي» تصنفه تونس على أنه «إرهابي خطير للغاية».



أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.



وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019. وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في «أعنف الهجمات الارهابية» التي هزت البلاد في العقد الماضي.