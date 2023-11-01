أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عبر حسابه في «انستغرام» عن إقامة كأس العالم ٢٠٣٤ في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة بالاجماع من مجلس (فيفا) الذي كان قد أكد ان السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم عام 2034، جاء ذلك عقب إغلاق باب تقديم طلبات الترشح أمس وانسحاب أستراليا من السباق وبقاء المملكة منفردة في الترشح.



واختار الاتحاد الدولي في الرابع من اكتوبر الماضي، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع اقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في الارجنتين والأوروغواي والپاراغواي احتفالا بالذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 في الاوروغواي تحديدا، علما ان نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.



وقال فيفا في بيان «كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم، فضلا عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقع إعلان الدولة/ الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الاخير من عام 2024».



وأضاف البيان «سيجري فيفا حوارا مباشرا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس فيفا مسبقا، وسيركز الحوار على ابرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان»، مشيرا الى انه «سينشر لاحقا تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر فيفا بتعيين الدولة/ الدول المستضيفة لهاتين النسختين المتتاليتين من هذه البطولة» بشكل رسمي.



وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في أغسطس الماضي عن الاهتمام باستضافة استراليا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، لن يقدم الاتحاد الأسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي المقرر أمس الثلاثاء، مستسلما للضغوط، بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي للعبة بثقله خلف ملف المملكة العربية السعودية. وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: «لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034». وبعد كشف رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير هذا الشهر إجراء محادثات مع أستراليا بشأن ملف مشترك محتمل عاد وأعرب عن دعم ترشيح السعودية.



وفي وقت سابق من العام الحالي تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.