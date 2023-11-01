

يحتضن ملعب «أولد ترافورد» مساء اليوم قمة مباريات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو» للأندية المحترفين بكرة القدم عندما يلتقي مان يونايتد مع ضيفه نيوكاسل.



وستكون المباراة في غاية الصعوبة على الفريقين الطامحين لتحقيق لقب البطولة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا.



وتأهل «اليونايتد» لهذا الدور عقب تجاوزه عقبة كريستال بالاس 3-0 في دور الـ 32، فيما تمكن «الماكبايس» من عبور محطة صعبة تمثلت في مان سيتي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف.



ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على مضيفه وست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي.



ويستضيف ستاد «فيتاليتي» مباراة قوية عندما يلتقي ليفربول مع بورنموث. وفي بقية اللقاءات اليوم، يلعب تشلسي مع بلاكبيرن، وإيفرتون مع بيرنلي، وإيبسويتش تاون مع فولام.



إسبانيا



عمق فياريال جراح مضيفه غرناطة وفاز عليه 3-2 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني. وسجل أهداف «الغواصات الصفراء» كل من جيرارد مورينو (18 و23 من ركلة جزاء) وألكسندر سورلوث (28)، فيما أحرز هدفي غرناطة ريكارد سانشيز (29) وميرتو أوزوني (34).



إيطاليا



اقتنص أتالانتا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه إمبولي 3-0 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».



وتقمص جيانلوكا سكاماكا دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 5 و51، وتكفل تيون كوبمينرس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29.



الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إمبولي عند 7 نقاط في المركز الـ 18.



وعلى ملعب الأولمبيكو، اقتنص لاتسيو فوزا قاتلا من ضيفه فيورنتينا بهدف سجله شيرو ايموبيلي من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.



كأس ألمانيا



قال متحدث باسم نادي الدرجة الثالثة ساربروكن، إن القرار بشأن إقامة المباراة المقررة أمام بايرن ميونيخ اليوم في الدور الثاني من كأس ألمانيا لن يتخذ إلا قبل ساعات من اللقاء. وتحوم الشكوك حول إقامة المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت مياهها أرضية ملعب ساربروكن. ويلعب في أبرز مباريات اليوم بالدور نفسه بوروسيا دورتموند مع هوفنهايم، وهرتا برلين مع ماينتس.