بيروت ـ عمر حبنجر



الأوضاع اللبنانية ماضية على توقيت حرب غزة.. وقد التقت اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت في مجلس النواب امس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رفض الانجرار إلى الحرب، وقالت النائبة بولا يعقوبيان: ان النواب المجتمعين في اللجان التقوا عند هذه النقطة.



وقال النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الأهم من مناقشة خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة، هو العمل لمنع جر لبنان إلى الحرب.



بدوره، قال النائب ميشال معوض ومن مجلس النواب ايضا: عجزنا عن إنقاذ ضحايا المبنى في منطقة المنصورية دليل على عدم قدرتنا على تحمل الكوارث، وبالتالي علينا ألا نستدرج إلى الحرب.



ويترأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء تعقد في السراي الكبير اليوم، وعلى جدول أعماله 19 بندا مع احتمال غياب وزراء «التيار الوطني الحر».



وفي حال اكتمال نصاب الجلسة، سيعرض ميقاتي للوزراء نتائج اتصالاته ولقاءاته بشأن الوضع في غزة وجنوب لبنان، اما عن التعيينات في المجلس العسكري الأعلى فالأجواء لا توحي بمثل هذا الاحتمال، وقد تقتصر الجلسة على فتح اعتمادات مالية اضافية لتأمين المعاشات التقاعدية للموظفين، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وهي بحدود 250 مليار ليرة.



وبمناسبة مرور سنة على الشغور الرئاسي، قال رئيس الحكومة إن «ما نقوم به كحكومة هو لسد هذا الفراغ نوعا ما، كي نبقي على الوجود الكامل لهذه الدولة وليتسنى لنا انتخاب رئيس جمهورية يتسلم مهامه مع حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد».



وبخصوص التعيينات العسكرية، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤسسة اللبنانية للارسال (إل بي سي آي): يبدو ان حزب الله يتفق مع النائب جبران باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحث جنبلاط رئيسي القوات اللبنانية د.سمير جعجع والتيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيسي أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين، على الاجتماع حتى ولو في المتحف الوطني.. للتفاهم على اسم الرئيس.



وعن جولاته الخارجية، قالت «اوساط حكومية» عبر موقع «لبنان 24» ان هذه الجولة ستستأنف في الايام القليلة المقبلة، وفق جدول مواعيد يجري تنسيقه بين داخل وخارج.



وردت الاوساط على عدم الاعلان المسبق عن هذه الجولة هو لتأمين عوامل نجاحها وفاعليتها، وتحدثت عن ان السباق الحاصل بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في كل المنطقة.



ويعقد، اليوم، مجلس المفتين في لبنان اجتماعا في دار الفتوى يترأسه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان لمناقشة الأوضاع المأساوية في غزة وإصدار بيان.



كما تعقد الجمعيات الإسلامية اجتماعا في فندق الريفييرا لإعلان مساندة الدولة في خطة الطوارئ التي وضعتها.



والراهن ان الردود النارية المتبادلة على الجبهة الجنوبية مستمرة على وتيرتها، فقد نفذ الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات تجاوزت جنوبي الليطاني إلى الشمالي، هذه المرة، حيث طالت بلدة برعشيت التي تستهدف للمرة الاولى بإطلاق صاروخ على منزل في البلدة الواقعة في قضاء بنت جبيل، كما شن الطيران الحربي غارة على وادي طيرحرفا، وذكر الاعلام الاسرائيلي ان طائرة مسيرة دخلت من جنوب لبنان وتم إسقاطها واعلن الجيش الاسرائيلي انه استهدف بنية تحتية لحزب الله، وألقى العديد من القنابل المضيئة على خط الحدود، ولم تسلم مراكز الجيش اللبناني واليونيفيل من القصف.



ورد حزب الله بإطلاق الصواريخ مستهدفا المواقع والثكنات العسكرية الاسرائيلية في الجهة المقابلة، ونشر الحزب صور مهاجمة عناصره للمواقع الاسرائيلية المتاخمة للحدود وألحق بها اصابات مباشرة، كما ورد في بياناته.



ووفقا لمصادر مراقبة، فإن الحزب بات يستخدم القذائف المضادة للدروع أكثر فأكثر خلال تنفيذ عملياته ضد المواقع الإسرائيلية، وما يجري هو أن أماكن تنفيذ تلك العمليات حظيت بتمويه أكبر كي لا تلتقطها طائرات التجسس الإسرائيلية بسرعة.



في هذا الوقت، سارت تظاهرة في شوارع بيروت انتصارا لقطاع غزة، واتجه المتظاهرون إلى السفارة الفرنسية في محلة السوديكو بدعوة من الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية. وندد المتظاهرون بالتصريحات الفرنسية، مؤكدين على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها.