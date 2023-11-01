

القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أمس، رفض مصر لأي سياسة عقاب جماعي ضد سكان قطاع غزة.



ودعا مدبولي خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته الى معبر رفح البري، دول العالم إلى إدانة سقوط الضحايا المدنيين من الجانبين وفقا لمنظور عادل، مشددا على أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب وهو ما تنص عليه القوانين الدولية.



وقال إن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل «الأزمة الإنسانية غير المسبوقة» في غزة. وأضاف أن حل الدولتين هو الحل الشامل الذي يضمن السلام في المنطقة.



وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على توصيل كل المساعدات إلى أهل غزة.



وأضاف مدبولي أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل الدولتين، موضحا أن مصر تدعو العالم لتبني هذا الحل الشامل الذي يضمن عدم تكرار الأزمة الإنسانية الحاصلة الآن، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تحملت عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948.



وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أحد ولن تقبل إلا بحل الدولتين، مشيرا إلى أن أي حلول أخرى سينتج عنها عدم الاستقرار وانعدام الأمن لكل الدول في المنطقة.



وكان مدبولي، قال - في كلمة خلال زيارته الموسعة لمحافظة شمال سيناء ولقائه امس بمشايخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش - «نحن مستعدون كمصريين للدفاع عن كل ذرة رمل في شمال سيناء، وهذه رسالة واضحة أبدأها في حديثي معكم، لن نسمح لأحد بأن يقترب منها».



وقال رئيس الوزراء: منذ بدأنا نتعلم في أولى مراحل حياتنا عن تاريخ مصر على مدار تاريخها، منذ أن بدأ التاريخ يسطر ملامح الحضارة المصرية القديمة، كان هناك تهديد لمصر والنيل منها، مثل الهكسوس، والحيثيين، والرومان، والإغريق، وجماعات التتار، وغيرهم، ولذا كانت معظم محاولات النيل من مصر تأتي من هذا المكان، مضيفا أنه إذا سألت أيا من المصريين عن مكانة هذه البقعة في قلبه، فسيجيبك بأن هذه البقعة الطاهرة هي أغلى مكان لديه وهي سيناء.



وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أنه ما من أسرة مصرية إلا وقد شارك منها أب أو أخ أو عم، أو ابن أخ، أو ابن عم، وخدم في قواتنا المسلحة، وبذل كل جهده وقدم روحه فداء للوطن.



وتابع مدبولي: على المستوى الشخصي أشرف بأن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، وكذلك والد د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مضيفا أنه منذ نعومة أظفاره ووالده يقص عليه حكايات وقصصا عن بطولات حروب 56 و67، و73، وأبطالنا في هذه الحروب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، وحماية لهذه الأرض الغالية، مشددا بالقول: كل ذرة رمل من أرض سيناء مستعدون جميعا نحن المصريين لنقدم لها ملايين الأرواح فداء لها «بس محدش يقرب منها».



وقال رئيس الوزراء إن هذه رسالة واضحة أبدأ بها الزيارة والتي ترد على أمور كثيرة، مستشهدا بما قاله الرئيس مؤخرا: مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا.