

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث انخفضت مطلوبات شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 6% في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 17.1 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر2023 بانخفاض 8.8% مقارنة بـ 18.7 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2022، في حين ظل صافي الربح من العمليات التشغيلية ثابتا عند مليون دينار خلال الفترة ذاتها.



وسجلت المجموعة صافي خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 1.8 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بصافي خسارة قدرها 0.8 مليون دينار لذات الفترة من 2022.



وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 16.1مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023 بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الدوائية، وبلغ إجمالي الأصول 244 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 265 مليون دينار في سبتمبر 2022.



اما إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم فقد انخفض إلى 161 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 173 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.



وظل إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية ثابتا على أساس سنوي عند 0.2 مرة في سبتمبر 2023، كما انخفض صافي أصول المحفظة الاستثمارية بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 200 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 216 مليون دينار لذات الفترة من 2022.