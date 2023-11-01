أعلن بنك بوبيان عن بدء تفعيل شراكته الإستراتيجية مع منصة Baims، إحدى المنصات والتطبيقات الكويتية الناشئة في مجال التعليم الرقمي، بهدف رفع كفاءة الحلول التعليمية الرقمية المقدمة من بوبيان لعملائه الطلاب والطالبات من حساب PRIME.



وقال مساعد مدير إدارة الابتكار والشراكات سلمان المطوع: مع بداية التنفيذ الفعلي لشراكتنا مع منصة «بيمز» التعليمية نؤكد خطواتنا الراسخة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم بما يحقق المزيد من الفائدة لعملائنا من الشريحة الطلابية، لاسيما أن التعليم الرقمي أصبح بديلا مرنا للتعليم التقليدي ووسيلة متداولة لتنمية مهاراتهم العلمية. وأضاف: كون التعليم الرقمي أصبح من الضروريات الأساسية، فإن الشراكة تأتي لتوفير تجربة تعليمية مميزة لتطوير النظم وتحسين المنظومة التعليمية ليتمكن مستخدمو المنصة من الاستفادة بمجموعة متكاملة من الفيديوهات والمواد التعليمية ومنحهم فرصا أكبر في تطوير مكتسباتهم وصقل كفاءاتهم.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ Baims يوسف الحسيني إن منصة Baims تشهد تطورا ملحوظا باعتبارها واحدة من أهم خيارات التعليم الرقمي لما توفره من دروس تعليمية متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميــــمها خصيصا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي من خلال التواصل مع مجموعة من المعلمين المعتمدين وذوي خبرة كبيرة، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والمميزات التحفيزية.



وفي سياق متصل، أوضح المطوع أن الاتفاقية موجهة خصيصا لعملاء حساب PRIME من طلبة الجامعة والثانوية تمكنهم من الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب المناهج الدراسية بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب.



ونوه: كما نقدم لعملائنا من طلبة الجامعة من حساب PRIME خصما يصل إلى 30% على مجموعة مميزة البرامج والدورات التعليمية الاختيارية المفيدة في تحصيلهم الدراسي إضافة إلى خصما بنسبة 30% على جميع دورات المرحلة الثانوية واختبارات القدرات التابعة لجامعة الكويت، ما يتيح لهم الاستعداد للاختبار ودون ضغط مادي على أولياء الأمور. وبالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية يمكنهم الحصول على دروس خصوصية مسجلة مسبقا أو مباشرة مجانا من تطبيق Baims والاستفادة من كبار المعلمين ذوي الخبرة التعليمية وملاحظاتهم التي تساعدهم في رحلة تفوقهم الدراسي.