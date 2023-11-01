الرشود: تم تنفيذ الخدمة المبتكرة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.. و تتم مطابقة الصورة الحية للعميل مع الصورة المسجلة في الهيئة



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة جديدة هي الأولى من نوعها في الكويت، حيث تعتمد الخدمة على خاصية التعرف على السمات البيومترية للوجه Liveness Face Matching عند زيارة أي من فروع «بيتك».



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، انه تم تنفيذ الخدمة المبتكرة الجديدة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تتم مطابقة الصورة الحية للعميل مع الصورة المسجلة في الهيئة واسترجاع قائمة بالخدمات المتاحة للعميل حسب الفرع وتصنيف العميل داخل البنك، ثم يتمكن العميل من طباعة رقم الكاونتر دون الحاجة لمراجعة أي من موظفي الاستقبال.



وأوضح انه يتم التسجيل في هذه الخدمة عبر أجهزة خاصة متوافرة في الفروع عن طريق إدخال البطاقة المدنية او مسح رمز الـ QR code على تطبيق هويتي للمرة الأولى فقط، ومن ثم لا يحتاج العميل لإبراز البطاقة المدنية للتعريف عن نفسه لدى موظف الفرع.. وسيتمكن موظف الفرع من معرفة عميله، ويقوم بخدمته والإجابة عن كافة استفساراته، ما يعزز تجربة التواصل بين الموظف والعميل.



وأشار الرشود الى ان هذه الخدمة توفر على العميل الوقت وتختصر بعض الخطوات التي كان على العميل اتباعها قبل وصوله الى موظف الخدمة، وهو ما يندرج ضمن إطار حرص «بيتك» على تقديم خدمات مصرفية عصرية سهلة، تمنح العميل تجربة مصرفية رائدة.



وأضاف ان هذه المبادرة الرقمية تؤكد ريادة «بيتك» في التحول الرقمي ودوره البارز في قيادة التطور للخدمات المصرفية سواء عبر «الأونلاين» او في مختلف مراكز وقنوات تقديم الخدمة بما في ذلك الفروع المصرفية وفروع KFH Go الذكية، منوها بأهمية تبني التكنولوجيا في مختلف العاملات المصرفية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع شركات الفنتك لتقديم خدمات وحلول مبتكرة وفريدة تسهم في تحسين كفاءة العمليات والأداء.



ولفت الرشود الى أن العمل يمضي قدما نحو توسيع نطاق المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية وتعزيزها لتشمل كافة جوانب العمل لجعل «الرقمنة» أسلوب أداء والطابع المميز والرئيسي لكافة الأنشطة والأعمال في «بيتك»، بما يحافظ على مكانته الرائدة محليا وعالميا، منوها بأن أبرز محطات الريادة الرقمية لـ «بيتك» كان قبل أيام قليلة عندما أطلق بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، حيث يمتلك هذا البنك الرقمي تصميم شبابي عصري، وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، وبذات الوقت سرعة وسهولة استخدام مطلقة، ونقاط ومكافآت استثنائية، ويدمج الخدمات المصرفية المبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي والاهتمامات الشبابية.



وأكد الرشود أن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، والمحفز الأكبر لتحول عالم البنوك، والسبيل الأمثل لإعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، الأمر الذي يدفع «بيتك» لمواصلة رحلة التحول الرقمي وإثبات استدامة التفوق والريادة.