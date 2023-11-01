جائزة «أفضل هوية بصرية لعلامة تجارية في قطاع الاتصالات» تؤكد التزام المجموعة الثابت بالتميز



أعلنت مجموعة Ooredoo، أكثر شركات الاتصالات ديناميكية في العالم، عن حصولها على جوائز رفيعة المستوى منGlobal Brands Magazine Awards 2023 لتعزز بذلك مكانتها الرائدة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويتم تنظيم هذه الجوائز من قبل Global Brands Magazine والتي تكرم الأداء المتميز والرؤية المتميزة في عدد من القطاعات.



وحصدت مجموعة Ooredoo جائزة «أفضل هوية بصرية لعلامة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا 2023»، ما يجدد التأكيد على التزام المجموعة الثابت بالتميز، ويأتي هذا التكريم رفيع المستوى في أعقاب تجديد العلامة التجارية للمجموعة ورفده بهوية بصرية جريئة وحيوية ومتميزة تعكس روح الشغف التي تتمتع بها المجموعة واستعدادها الدائم للمستقبل الذي يشهد تغييرات مستمرة.



وشمل تجديد العلامة التجارية استخدام شعار «طور عالمك» الذي يجسد وعود المجموعة لعملائها بالتطوير المستمر وتمكين الأفراد من تحقيق التقدم والازدهار، وضمان مساهمة كل قناة اتصال وابتكار وخدمة جديدة في تطوير الأفراد والشركات والمجتمعات والدول في جميع مناطق عمليات المجموعة.



وبالإضافة إلى هذا التكريم، تسلمت المجموعة جائزة «قائد الموارد البشرية الأكثر إلهاما لسنة 2023».



وحصدت المجموعة جائزة «أفضل تحول رقمي وتجربة عملاء لسنة 2023» تقديرا لاستراتيجيتها للتحول الرقمي وتجربة العملاء المرنة التي تقدمها.



وعلق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ورئيس مجلس ادارة Ooredoo الكويت قائلا: نؤمن في Ooredoo بتوسيع آفاق طموحاتنا وتعزيز الابتكار ومواصلة التحسين من أجل تحقيق هدف «طور عالمك» يسرنا الحصول على هذه الجوائز رفيعة المستوى من Global Brands Magazine والتي تكرم هويتنا البصرية الاستثنائية والعمل الدؤوب الذي بذلته فرق عملنا، وتجسد التزام مجموعتنا بالتميز في كل ما نفعله. إن المكانة التي حققتها علامتنا التجارية في قطاع يتميز بالابتكار المستمر، تعكس نهجنا الاستشرافي للمستقبل، وتؤكد على المكانة المحورية التي يحتلها عملاؤنا وموظفونا في صميم استراتيجية التحول التي تتبناها المجموعة». وتكرم فئة جوائز الهوية البصرية والقيادة المقدمة من Global Brands Magazine الشركات المتميزة في قطاعات الهوية البصرية دائمة التطور، ويقوم فريق مستقل من الخبراء المخضرمين بتقييم المرشحين وفقا لمعايير صارمة، ما يجعل فوز Ooredoo بالجائزة شهادة على خدماتها الاستثنائية والتزامها الراسخ بالتميز.