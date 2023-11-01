

شاركت مجموعة مختارة من المستثمرين الأجانب من 32 دولة مختلفة من أنحاء العالم في قمة يوم المستثمر لجريت وول موتورز 2023، والذي أقيم في مدينة باودينغ، بالصين في 25 أكتوبر الماضي، تحت عنوان «انطلق بعيدا.. انطلق مع العالم»، وأكدت القمة التزام شركة جريت وول موتورز الثابت بالانفتاح والتعاون العالميين.



وشركة جريت وول موتورز، هي شركة عالمية تستفيد من التقنيات الذكية، وتكرس جهودها لخدمة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في مجال التنقل الذكي، ومن الجدير بالذكر أن السيارات الفخمة التابعة لشركة جريت وول موتورز تأتي للسوق الكويتي من خلال وكيلها الحصري «شركة ماكفم للسيارات»، وهي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تضم علامات «هافال» و«تانك» و«باور».



واعتلى باركر شي، نائب رئيس شركة جريت وول موتورز ورئيس شركة جريت وول موتورز الدولية، المنصة لإلقاء كلمة الافتتاح، وشرح بالتفصيل استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تتبعها شركة جريت وول موتورز كما تعهد بصياغة حقبة جديدة من العولمة من خلال الجهود التعاونية.



وتماشيا مع التوجيهات العالمية فيما يخص بالتنمية طويلة المدى في جميع المجالات، تواصل شركة جريت وول موتورز تعزيز التخطيط الصناعي العالمي من البحث والتطوير والإنتاج إلى المبيعات والخدمات، وتحقق جريت وول موتورز إستراتيجية الإبداع المشترك وتشاركها مع المستثمرين العالميين.



وقد قدم جوليان وانغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في جريت وول موتورز، مخططات التطوير والبحث العالمية الذكية والقوية لشركة جريت وول موتورز للمستثمرين، وشارك السيد شوجي مينج، كبير مسؤولي الإنتاج في شركة جريت وول موتورز المخططات العالمية ذات المميزات البارزة والمتقدمة للشركة من منظور الإنتاج والعرض.



وتظهر شركة جريت وول موتورز الثقة العميقة التي لديها في سوق الطاقة الجديدة، بما في ذلك التوسع الاستباقي لمركز البحث والتطوير الأوروبي الخاص بها والإطلاق العالمي للنماذج الكهربائية الذكية الخاصة بها. هذا التفاني الذي لا يتزعزع يضع شركة جريت وول موتورز في طليعة قطاع الطاقة المتجددة، بما يميزها في المستقبل.



كما حددت شركة جريت وول موتورز أثناء القمة خطوطها العريضة في استراتيجيات السوق المتنوعة، حيث شدد يانزهاو ليو، الرئيس التنفيذي لعلامة تانك التابعة لجريت وول موتورز، على التوطين الخاص للعلامة التجارية وتعزيز التعاون بين المستخدم والمؤسسات.



وتلتزم شركة جريت وول موتورز بالتوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ومن خلال خدمة GWM CARE، فإن الشركة واثقة من تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وضمان دورة حياة السيارة الكاملة للمستهلكين.



إن التعاون مع التجار المحليين، باستخدام استراتيجيات طويلة الأجل، سيدفع نمو الشركات الدولية عبر إطار بيئي عالمي، والهدف هو تقديم منتجات وخدمات مخصصة لتلبية متطلبات السوق الفريدة، وضمان القدرة التنافسية المستدامة بدعم من المستثمرين.



وخلال القمة، أكد شانغ فينق شي، نائب رئيس الشركة ورئيس قسم التحول الرقمي في جريت وول موتورز، أهمية التحول الرقمي في عملية الإنتاج والمبيعات، وأظهر إنجازات جريت وول موتورز الجديدة في اتجاه تطوير الذكاء الرقمي، وأعرب عن هدف تحقيق الإبداع الصناعي المشترك من خلال ربط البيانات.



وتعمل استراتيجية الذكاء الرقمي العالمية لشركة جريت وول موتورز، المدعومة بالموارد الدولية، على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة كبيرة لشركائها، ما يزيد من تعزيز علاقتها التعاونية مع المستثمرين.



كما أعربت شركه جريت وول موتورز عن حرصها والتزامها بتطوير التصنيع الذكي الصيني على مستوى العالم، ودعم الابتكار، وتعميق استراتيجية العولمة الخاصة بها. وكما ذكر فنغ مو الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتورز، إن الشركة تلتزم بتلبية احتياجات السوق المتنوعة وتعزيز الاتصالات العالمية القوية. وإن تركيزها الثابت يصب على رؤية الطاقة الجديدة، والاستراتيجية الذكية، والإطار الرقمي الشامل وهذا ما يضمن ريادتها في قطاع الطاقة النظيفة وتفوقها في تجربه الاستخدام، ما يخلق قيمة كبيرة للمستثمرين ويعطي رؤية ثابته لمستقبل ناجح للشركة.