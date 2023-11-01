بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي الروسي سيرغي لافروف التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان امس من لافروف.



وعبر بن فرحان، خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.



وبحسب «واس»، بحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.



وفي السياق، قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه ينبغي أن نعمل على التوصل لهدن إنسانية مؤقتة في غزة.



واضاف بلينكن: من دون دخول سريع ومستدام للمساعـــدات الإنسانية، سيكون من المرجح أن يتسع الصراع بين إسرائيل وحماس.



من جهته، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ من اتساع نطاق الحرب في غزة، واستطرد «وفي الوقت نفسه، من المهم أن يكون رد إسرائيل في إطار القانون الدولي، وأن تحمي المدنيين، وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة».



وذكر، في كلمة ألقاها في أوسلو امس، «ندين هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل». وأكد ستولتنبرغ أن حلف الأطلسي يجب ألا يلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.



الى ذلك، جددت مندوبة الامارات في الامم المتحدة لانا زكي نسيبة مطالبها بوقف اطلاق النار الفوري في غزة.



وقالت، في كلمتها امام جلسة مجلس الامن الدولي التي خصصت لمناقشة الاوضاع في غزة، إن 70% من «القتلى» في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس.



واكدت أن مطالب اسرائيل بإخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى.



بدورها، قالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ان الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم. وذكرت ان الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين. ولفتت الى ان نشاط «حماس» في مناطق مدنية لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها في حفظ أرواح المدنيين.