طور علماء صينيون أطلس لتسلسل خلل الحمض النووي العالي الإنتاجية وإصلاحه، وذلك قد يساعد في تعزيز الوقاية من الأورام وعلاجها. ويعد خلل الحمض النووي وإصلاحه بشكل غير لائق المصدر الرئيسي للتغيرات الجينية التي تسبب العديد من الأمراض البشرية، وخاصة السرطان. ومع ذلك، لايزال هناك افتقار لقاعدة بيانات شاملة على الرغم من التراكم السريع لمجموعات البيانات المنشورة. وقدم باحثون، من مركز أبحاث علوم الخلايا الجزيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة قوانغتشو الطبية، أطلس خلل الحمض النووي، الذي يعد أول مستودع واسع النطاق لمعلومات خلل الحمض النووي وإصلاحه.