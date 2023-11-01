

مسكنات لآلام البطن

«أسباب ألم البطن عديدة، وتناول أدوية مسكنة قد لا يكون نافعا أحيانا، بل يمكن أن يكون خطيرا». ويمكن الاستعاضة عنها بتناول أدوية مضادة للتشنج، لأن «آلام البطن غالبا ما تكون ناجمة عن تشنجات». هذه الأدوية لن تلحق أي ضرر لأنها لا تتدخل في آليات تطور حساسية الألم، أي لا تتمكن من إخفاء سبب الألم. وهذا ما يميزها عن الأدوية المسكنة مثل الأنالغين والباراسيتامول والإيبوبروفين التي لا تؤثر في سبب تطور الألم، أي في التشنجات. و«إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول مضادات التشنج ولوحظ ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشعور بالضعف العام والدوخة والغثيان أو التقيؤ، يصاحبه اشتداد الألم، فإنه يجب فورا استشارة الطبيب والكف عن محاولة علاج الحالة ذاتيا».

المصدر: عن «Gazeta.Ru»



