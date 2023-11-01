مفرح الشمري



هنأ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين علي عبدالله أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، بمناسبة بدء وزارة التعليم العالي بصرف كشوف «الساعات الزائدة عن النصاب» عن الفصول الدراسية السابقة.



وشكر عميد المعهد المسؤولين المعنيين بالوزارة، على تعاونهم الملموس طوال الأشهر السابقة نحو تدقيق الكشوف، مثمنا في المقام الأول دور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، الذي اعتمد الكشوف كافة، عقب إحالتها إليه، من قبل القطاعين الإداري والمالي بالوزارة.



وأعرب د.حسين عبدالله عن تقديره الكبير أيضا لوكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء عبدالعزيز الملحم، مشيدا بإشرافها المباشر على المعاهد الفنية إداريا وماليا، وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل، علاوة على رؤيتها المميزة للعمل، في ضوء التوجيهات الصادرة عن الوزير.



وعبر د.حسين عن امتنانه للإخوة في الإدارة المالية والشؤون الإدارية بوزارة التعليم العالي، علاوة على «المدققين الماليين»، لقاء دورهم في مراجعة الكشوف - يوم أمس الأول - بمعية عميد المعهد، حتى لحظة إحالتها للصرف عبر «البنك المركزي»، ووعد بالاستمرار في بذل كل ما يملك من وقت وجهد لخدمة المؤسسة وأبنائها، نحو النهوض بها على الأصعدة التعليمية والثقافية والمالية والإدارية.