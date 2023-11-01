مفرح الشمري



ضمن أنشطة الموسم الثقافي والفني الجديد، تقيم جمعية الفنانين الكويتيين الليلة ندوة «المسرح الكويتي في 100 عام»، احتفاءا في المسيرة الرائدة للحركة المسرحية الكويتية، وذلك بقاعة الفنان القدير «شادي الخليج» في مبنى الجمعية بمنطقة المرقاب.



تدير الندوة الإعلامية القديرة أمل عبدالله، ويشارك فيها الفنان القدير ابراهيم الصلال، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، والفنانة القديرة مريم الصالح، والكاتب المسرحي القدير د.محمد مبارك بلال، ورئيس فرقة المسرج العربي المخرج أحمد الشطي، بالإضافة إلى أمين سر جمعية الفنانين المخرج عبدالله عبدالرسول.



وستتطرق الندوة إلى أبرز المحطات في تاريخ المسرح الكويتي خلال مائة عام، عبر رصد حركة وتطور المسرح الكويتي على مدى عدة أجيال متعاقبة، ودور وجهود وإسهامات المؤسسين والرواد الذين قاموا بوضع وبناء اللبنات الأولى في الحركة المسرحية الكويتية التي أصبحت أحد الروافد الأساسية للمشهد الثقافي الكويتي على المستويين العربي والدولي.