أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، معتبراً أن مجزرة مخيم جباليا، هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وقال الأمين العام إن هذه الجريمة البشعة النكراء والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين ويعد انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، وأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام اسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية.

وجدد بضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.